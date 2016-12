Airscape The Fall of the Gravity

13 dicembre 2015

Airscape The Fall of Gravity è un titolo realizzato dai Cross Products e possiamo dire fin da subito come sia un titolo piuttosto difficile e che quindi vi metterà alla prova parecchio i nervi.

Il gioco è interamente basato sulla forza di gravità e ci metterà nei panni di Dumbo Octopus ovver un polpo arancione che scorrazza per un astro cavo assieme a tutti i suoi amici. La quiete però viene interrotta da alcuni alieni che rompono la crosta e iniziano a rapire i vari gasteropodi.

Toccherà quindi a noi liberare i nostri amici e per farlo dovremo superare circa sessanta livelli in due dimensioni con uno scrolling bidimensionale. Dovremo quindi superare vari pianeti sorvegliati da varie sentinelle aliene che tenteranno di impedirci di liberare i nostri compagni.

Dovremo quindi raggiungere l’uscita e quindi arrivare al teletrasporto che ci porterà ad arrivare ai livelli successivi. Tra un mondo e l’altro che sono in totale diciassette c’è sempre una roccaforte di transito piuttosto complicata da superare.

Ogni creaturina differente è dotata di poteri speciali e quindi dovremo districarci tra i vari colori per utilizzare al meglio tutte le loro funzioni particolari. Il level design poi è stato creato ad hoc per poter alzare l’asticella del livello di competizione in maniera molto interessante.

Tali cambi di scenario sono evidenti anche a livello grafico e questo giova all’aspetto generale dell’intera grafica. Ottima anche la raffinata colonna sonora che accompagna la nostra azione dall’inizio alla fine.

Il gioco per il suo particolare gameplay necessita di parecchia pazienza e infatti il trial and error sarà parecchio utilizzato quindi è necessario mantenere sempre il sangue freddo e non lasciarsi mai andare alla frustrazione una volta che vedremo il fatidico game over.

Un gioco parecchio hardcore dall’elevato tasso di sfida che impegnerà i giocatori più hardcore tra di voi. Da provare.

Voto finale: 8.5

