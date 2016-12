20 ottobre 2016

CON BATTLEFIELD™ 1 GIOCATORI PROTAGONISTI IN TV SU DMAX

Al via un casting e un concorso dedicati al nuovo titolo della celebre saga di Electronic Arts In occasione del lancio di Battlefield™ 1, il nuovo titolo della saga di Electronic Arts in uscita il 21 ottobre 2016, arriva un’esclusiva iniziativa su DMAX, il canale di entertainment nato per soddisfare gli interessi e le passioni maschili. Cuore del progetto è il casting “Racconta su DMAX la tua esperienza con Battlefield” che darà la possibilità a tre giocatori, scelti da una giuria, di apparire in TV su DMAX. Per partecipare al casting gli utenti dovranno registrarsi sul sito dedicato http://www.battlefield1.dmax.it/ e creare e caricare un video della durata massima di 30 secondi in cui racconteranno, in prima persona, l’esperienza di gioco con un titolo della serie Battlefield. Sarà possibile inserire riprese delle schermate di gioco, ricorrere a grafica animata, oltre all’utilizzo di inquadrature della persona intenta a giocare. Sempre su http://www.battlefield1.dmax.it/ gli appassionati potranno anche vincere una delle dieci Xbox One S in palio con incluso Battlefield™ 1 grazie al concorso “Solo in Battlefield™ 1, solo su DMAX”. Per partecipare all’estrazione finale sarà necessario rispondere correttamente a una serie di domande a risposte multiple sul tema del videogioco, che quest’anno farà vivere da protagonisti la Prima Guerra Mondiale, quando le nuove tecnologie e la diffusione del conflitto hanno cambiato la guerra per sempre. Il termine ultimo per partecipare al casting e al concorso è lunedì 7 novembre. Ultimo capitolo di una saga di grande successo, Battlefield™ 1 porta i giocatori a scoprire le origini della guerra totale. Con il gioco è possibile esplorare il mondo in guerra ripercorrendo l’entusiasmante campagna “Avanti Savoia”, ambientata in Italia, oppure partecipare a frenetiche battaglie multigiocatore per un massimo di 64 giocatori. Si può combattere tra le file della fanteria, guidare una carica di cavalleria oppure prendere il controllo di potenti mezzi di terra, aria e mare: dai carri armati ai biplani, fino agli enormi Behemoth, alcuni dei veicoli più grandi mai apparsi in Battlefield. Con Battlefield™ 1 lo sviluppatore DICE si è posto l’obiettivo di creare il più immersivo e dinamico Battlefield di sempre, migliorando ancora di più il comparto multigiocatore grazie ad ambientazioni sempre in cambiamento, meteo dinamico e distruttibilità massima.

