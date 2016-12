Industry giant II

14 ottobre 2015

In Industry Giant 2 dovremo creare un’industria dal nulla e avremo a disposizione un po’ di milioni di dollari per iniziare la nostra scalata al successo.

Potremo dare vita a un’industria mineraria oppure tessile o alimentare o qualsiasi altro gruppo industriale preferiremo. Per prima cosa quindi passeremo a costruire quegli edifici atti a raccogliere le varie materie prime per i nostri prodotti.

Successivamente potremo costruire quegli edifici intermedi che ci serviranno per trasformare la materia prima in materia lavorabile. In base a dove posizioneremo questi tipi di edifici potremo sortire risultati diversi.

Il gioco riprende grossomodo quindi la struttura dei classici come The Settlers e Caesar. La velocità di produzione sarà fondamentale dato che non potremo mai avere una sovrabbondanza di merce oppure il mercato ne potrà essere influenzato.

Dovremo occuparci anche della spedizione e della consegna della merce successivamente, con ferrovie oppure trasporto su gomma con hub per tir oppure ancora con aeroporti. Sarà necessario quindi costruire in prossimità di queste zone di trasporto delle sorte di magazzini per lo stoccaggio per essere ancora più rapidi con le consegne.

Fatto questo potremo poi raccogliere i risultati ricevendo gli introiti dalla vendita nei negozi. Dovremo creare un assortimento sempre adatto alla stagione perché ad esempio se continueremo a produrre cappotti durante l’estate in pochi li compreranno.

Un titolo divertente che gli appassionati dei gestionali apprezzeranno molto.

Voto finale: 7.5

