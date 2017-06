L'Africa protagonista al Rototom Sunsplash 2017

7 giugno 2017

Africa al centro dell’edizione del 2017 del Rototom Sunsplash con il suo Social Forum e il suo African Village.

il Social Forum del festival è il luogo dove riflettere liberamente, insieme a invitati di prestigio, su come costruire tutti insieme un mondo migliore Africa. Sei lettere che definiscono e costruiscono un continente diverso nel quale convivono molte realtà differenti. Alcune durissime come quelle che coinvolgono la mancanza di libertà, i conflitti bellici o la violazione dei diritti umani. Queste sono le realtà più conosciute, quelle che molto spesso oscurano la visione di un continente nel quale convivono molte altre realtà. Realtà nelle quali differenti gruppi di cittadini e persone comuni lavorano per migliorare e arricchire le società in cui vivono. Sotto il motto delle “Afriche dell’Africa”, il Social Forum 2017 si propone di dare visibilità a queste altre facce affinché si possano conoscere ‘le Afriche’ fin ora sconosciute. Le molteplici prospettive che tessono una visione completa e viva lontana dalle visioni frammentate, statiche e negative. La volontà è quella di conoscere quello che realmente sta accadendo a livello culturale nelle differenti parti del continente africano. Avvicinandoci ai movimenti intellettuali e sociali e comprendendo quello per cui si battono e i contesti sociali nei quali essi si sviluppano. Scoprire come stanno crescendo tutti i progetti a favore delle economie locali o quelli per cambiare le circostanze politiche di alcuni paesi. Inoltre, vorremmo parlare degli stereotipi legati all’Africa per romperli e avvicinarci ad essa in maniera differente. Uno dei principali obiettivi del Social Forum sarà quello di offrire una visione ampia del continente, evitando le visioni semplicistiche ascoltando sia la voce degli africani sia quella dei loro discendenti, protagonisti e promotori di questi mondi diversi che convivono nello stesso vasto territorio. Vorremmo contribuire a questo equilibrio tra quello che si vede e quello che rimane nascosto. Rivendicare queste altre ‘Afriche dell’Africa’.

Invece sito nel cuore dal festival, African Village è uno spazio dedicato alla diffusione della cultura africana, un area dove avvicinarsi a questa antica cultura e raggiungere le nostre radici. L’obiettivo è mostrare a tutto il pubblico i modi d’intendere la vita e di far conoscere i problemi degli africani, dove tuttavia oggi risiedono valori basici dell’essere umano, a volte dimenticati dal primo mondo, come l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà, l’immaginazione e il rispetto verso la madre Terra. Tutto questo attraverso laboratori, conferenze, sfilate di moda, spettacoli di danza, musica dal vivo, sessioni di dj’s.. il tutto accompagnato da una rappresentazione di ONG africane, gastronomie e altre espressioni culturali e tradizioni.

