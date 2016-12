Legend of Kay Anniversary

4 ottobre 2015

Nordic Games ha deciso di riproporre una edizione nuova di Legend of Kay. Il decennale di quest’action è appena passato e quindi questa edizione cade a fagiolo. In molti conservano un bel ricordo di questo gioco e quindi forse questa è proprio l’occasione giusta per sperimentare un po’ con questo titolo.

Il gioco è composto di 25 missioni una più divertente dell’altra. Il protagonista è un felino campione di arti marziali che il suo maestro ha allenato alla perfezione. Il gioco si sviluppa in scenari parecchio vari e in una sorta di open world molto particolare dato che in molte circostanze il percorso viene limitato.

Il gioco comincia con un lungo tutorial di almeno un’ora in cui potremo imparare tutte le varie dinamiche del gioco ci saranno utili poi certamente in un secondo momento.

I combattimenti prevedono salti di nemici da un nemico all’altro un po’ come succede in Batman Arkham Knight. Il gioco comunque non è solo combattimenti ma anche una forte componente di esplorazione e di risoluzione di minigames. Dovremo fare affidamento su parecchi elementi ambientali così come su parecchi oggetti presenti a schermo per poter procedere.

Il gioco vede un miglioramento generale dal punto di vista grafico e sonoro e questo giova anche a tutta l’esperienza di gioco in generale.

Una remaster che vi farà rivivere i tempi andati della Playstation 2 e quindi il titolo è consigliato soprattutto per chi ha qualche anno in più e vorrebbe riprovare le emzioni di un tempo.

Votazione finale: 7

