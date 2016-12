LEGO Dimensions disponibile in Italia!

15 settembre 2016

Warner Bros. Interactive Entertainment è lieta di annunciare l’arrivo in Italia di LEGO® Dimensions Quando un misterioso e potente vortice appare improvvisamente in vari mondi LEGO® diversi personaggi dell’universo DC Comics, de Il signore degli Anelli™ eThe LEGO® Movie sono spazzati via. Per salvare i loro amici Batman™, Gandalf™ e Wyldstyle™ balzano coraggiosamente nel vortice e si trovano improvvisamente a combattere per salvare tutta l’umanità LEGO®.

Lascia che la creatività ti guidi in un nuovo viaggio-avventura ricco di gioco e costruzione attraverso mondi inaspettati e unisciti a improbabili alleati nella battaglia per sconfiggere il malvagio Lord Vortech. Gioca con differenti minifigure insieme provenienti da diversi mondi in un solo videogioco LEGO e usa i veicoli e i gadget degli uni e degli altri in un modo prima mai possibile. LEGO® Bad Cop™ che guida DeLorean Time Machine… perché no?! I maestri dello Spinjitsu di LEGO® Ninjago™ che combattono al finaco di Wonder Woman™… sì per favore! Preparati a rompere ogni regola, perché l’unica regola in LEGO Dimensions è che non ci sono regole.

Il LEGO® Dimensions Starter Pack è tutto quello di cui i giocatori hanno bisogno per iniziare – costruisci gli elementi basilari e inizia una fantastica avventura. Inclusi nel LEGO® Dimensions Starter Pack: LEGO® Dimensions videogame LEGO® Toy Pad Mattoncini per costruire il LEGO® Gateway 3 LEGO® minifigure (Batman, Gandalf e Wyldstyle) LEGO® Batmobile

Costruisci I tuoi eroi e lancia il gioco per iniziare quest’esperienza, poi segui le istruzioni in gioco per assemblare i mattoncini necessari a costruire il LEGO® Gateway e piazza la struttura sul LEGO® Toy Pad. Espandi l’avventura collezionado più minifigure, veicoli, gadget e nuovi livelli acquistando tre differenti tipologie di expansion pack. Usa qualsiasi minifigura con qualsiasi veicolo o gadget, vai avanti e rompi ogni regola! Level Pack: Vuoi ancora di più? Espandi l’esperienza di gioco con un level pack che contiene un nuovo livello e missione di gioco, un veicolo e un gadget da costruire e usare nel gioco. Team Pack: Vuoi la collezione più grande? Prendi una coppia dinamica di minifigure e un veicolo e un gadget per ciascuna, il tutto con le loro abilità uniche. Fun Pack: Vuoi la migliore varietà? Divertimento extra in ogni pack che contiene una minifigura, un veicolo e un gadget.

