2 dicembre 2015

Mos Speedrun 2 è un titolo veramente divertente e un po’ pazzo che dopo un passato glorioso su dispositivi mobile è finalmente approdato a furor di popolo anche su Steam e quindi su Pc.

Il gioco ha riscosso un grandissimo successo per feature parecchio strambe come ad esempio il fatto che oggetti speciali uscissero solamente in certi giorni mentre in altri fossero completamente assenti.

Le aree in cui collezionare i teschi dorati molto spesso inoltre si rivelano essere ancora più complicati dei livelli stessi che ci ritroveremo ad incontrare.

Uno speedrun quindi parecchio sui generis che vi divertirà sempre moltissimo e che grazie ai numerosissimi segreti presenti saprà conquistarvi con la sua enorme longevità e rigiocabilità.

Lo scopo naturale del gioco è semplicemente quello di arrivare alla fine di un livello il più velocemente possibile, anche se questo è solamente uno dei cinque obiettivi principali da completare.

E’ presente infatti anche un bonus in base al tempo di completamento e questo quindi rappresenterà un ostacolo e un limite di sfida ancora più alto per i giocatori più caparbi.

Il gioco è molto più complesso rispetto agli altri speedrun e dovremo collezionare tantissime monete nei vari livelli con una medaglia in premio nel momento in cui riusciremo a trovare tutte in un livello.

Sono presenti anche dei teschi come già anticipato che si nascondono dietro muri letteralmente invisibili. In aggiunta a questo alcuni oggetti speciali appariranno esclusivamente in alcuni giorni e questo aumenterà esponenzialmente il grado di sfida.

Un gioco profondo quindi e ricco di cose da fare che vi impegnerà parecchio prima di portarlo a termine in maniera completa. Il gioco poi è difficile dato che non appena toccherete un nemico morirete e non c’è alcuna salute.

Sono presenti dei checkpoint ma potranno essere utilizzati solamente una volta dato che una volta morti una seconda volta ci toccherà riprendere tutto daccapo. Fra salti, nuotate e dondolamenti avrete di che sbizzarrirvi.

I controlli sono molto responsivi e quindi vi aiuteranno anche nei momenti più concitati.

Se avete pazienza e buoni riflessi dovete provare assolutamente questo titolo.

Voto finale: 8

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus