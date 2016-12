5 luglio 2015

Se il vostro sogno è sempre stato quello di essere un ingegnere strutturale Poly Bridge potrebbe essere proprio quello che fa per voi. Ci può essere molto divertimento infatti nel progettare dei ponti.

Tramite conoscenze specifiche o pura fortuna avremo il compito quindi di erigere strutture solide che permetteranno a vari veicoli di completare il proprio percorso, superando un fiume che si trova al di sotto.

La forza di gravità e i vari ostacoli quindi saranno i nostri principali avversari per fare passare incolumi i vari automobilisti.

Avremo a disposizione quindi vari materiali da utilizzare per costruire le nostre strutture, ognuno con varie peculiarità e quindi bonus e malus.

Potremo quindi divertirci a sperimentare in ogni momento e testare vari materiali e varie tipologie e quindi il gioco ha uno spiccato senso da sandbox dato avrete praticamente la massima libertà di sperimentare con le soluzioni che più ci aggradano.

Potremo anche creare i vari puzzle per gli altri giocatori da testare e con cui cimentarsi. Il gioco è veramente additivo e una volta che avrete cominciato a testare i vari puzzle non potrete fare a meno di continuare a giocarci finchè non avrete successo in un determinato puzzle.

Il gioco è stato sviluppato dai neozelandesi Dry Cactus e attualmente è in early access su Steam e vi consigliamo caldamente di farne una prova!

Votazione finale: 8.5

