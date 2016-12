13 giugno 2016

Professional Farmer 2017 per PC / Windows è un altro capitolo della popolare serie di simulatori di allevamento che UIG Entertainment ha cominciato a pubblicare ogni anno dal 2013.

Le radici del franchise tornano indietro di qualche anno prima, cioè, vale a dire a Agrar Simulator, un predecessore non ufficiale creato da ActaLogic e Koch media. Contrariamente alle edizioni degli anni precedenti, che sono stati sviluppati dallo studio polacco chiamato PlayWay, lo sviluppo dell’ultimo gioco è stato affidato a VIS Games, che è una parte della UIG Entertainment e ha molti anni di esperienza nel genere. Nel frattempo, PlayWay ha stabilito un nuovo franchise di simulatore di allevamento, Farm Expert.

Professional Farmer 2017 si distingue dai suoi predecessori, come il primo gioco della serie ad essere rilasciato su una grande varietà di console. In questo modo, gli sviluppatori sono andati sulle orme del loro concorrenza, seguendo l’esempio di Farming Simulator che ha permesso agli utenti di Xbox 360 e PlayStation 3 per giocare contadino nel 2012 già. Come suggerisce il titolo, in Professional Farmer 2017, si assume il ruolo di un agricoltore professionale che ha il compito non solo di sviluppare costantemente la sua fattoria, ma lavorare anche sul terreno stesso. Pertanto, siamo personalmente coinvolti nella realizzazione di una serie di opere di campo, utilizzando una vasta gamma di macchine agricole e la necessità di prendersi cura dell’aspetto economico della nostra attività, investendo il denaro guadagnato per lo sviluppo della fattoria.

Il gameplay di Professional Farmer 2017 per PC / Windows non è cambiato significativamente rispetto alle puntate precedenti della serie ed è ancora diviso in simulazione e parti economiche. Nel primo caso, siamo in grado di guidare personalmente decine di macchine agricole autorizzate, come i trattori, mietitrici e tutti i tipi di rimorchi con scopi diversi. Ci impegniamopoi nella bonifica dei campi, allevamento di animali, produzione agricola, piantagione di alberi e abbattimento. Il calendario lavori agricoli è realisticamente modellato, basato sul ciclo delle stagioni, ec è un importante elemento di gioco perché influenza l’ordine e la produttività delle nostre attività.

L’aspetto economico del gioco si riduce a un costante sviluppo della nostra azienda nel modo più redditizio, che, a sua volta, ci permette di espandere la propinfrastruttura, assumere dipendenti essenziali, e l’acquisto di attrezzature più efficienti. Naturalmente, a volte le cose non vanno esattamente come previsto. Gli ostacoli che possiamo occasionalmente incontrare comprendono le condizioni climatiche avverse e molti altri tipi di eventi casuali.

Gli sviluppatori di Professional Farmer 2017 per gli PC / Windows hanno rinfrescato le caratteristiche più popolari del prequel, così come adattare il suo motore alle esigenze delle nuove piattaforme. Nonostante il fatto che il gioco si distingue per la qualità della grafica da tra un certo numero di altri simulatori di UIG intrattenimento, ci sono numerosi elementi visivi che stupiscono ancora oggi.

Voto: 8.5

