10 agosto 2015

Redemption Eternal Quest è un gioco sviluppato dallo studio indie SimProse Studios.

Il titolo offre un’esperienza molto divertente adatta a qualsiasi appassionato di qualsiasi livello di esperienza ed età.

Redemption Eternal Quest è parecchio particolare dato che unisce gestione dei roster, management delle risorse ad elementi classici da gioco di ruolo.

Tutti questi elementi fusi assieme danno vita a scenari totalmente nuovi e generati in maniera automatica per ogni sessione di gioco e perfino per ogni turno. Dovremo ad esempio esplorare rovine deserte e introdurci in dungeon oscuri alla ricerca di tesori e premi nascosti, superando scontri con mostri parecchio pericolosi con duelli a base di carte.

Dovremo essere in grado di gestire la nostra gilda, dare nuova linfa vitale ai nostri guerrieri, fare da mentore al nostro party e così via. In questo modo faremo crescere i nostri personaggi da semplici uomini a leggendari guerrieri.

Il tutto in un loop di nuove scoperte e nuove avventure dal potenziale praticamente infinito.

