20 luglio 2015

Ci troviamo nell’anno 2023 e una mega corporazione vuole conquistare il controllo totale del mondo dell’informazione a livello mondiale.

Con le ultime tecnologie a disposizione raccoglie dati privati e industriali da vendere al miglior offerente a cifre stratosferiche senza alcun tipo di riguardo per la privacy.

Questa organizzazione è denominata Cyberius Corporation. Ma non tutto è perduto dato che alcuni vecchi impiegati di Cyberius decidono di organizzarsi e iniziano a esporre cosa sia Cyberius e quale sia il loro reale progetto che danneggia enormemente la privacy delle persone.

Questo gruppo di resistenti è chiamato Hexotech.

Queste le premesse di questo shooter molto sui generis che ci metterà al controllo di insetti geneticamente modificati che combatteranno tra loro per la difesa della privacy in spazi molto angusti e ristretti. Lo scopo è quindi quello di proteggere le informazioni dagli attacchi di Cyberius grazie ai propri insetti geneticamente modificati e dotati di un grandissimo arsenale.

Le caratteristiche salienti del titolo sono: - Uno shooter ricco di azione - Ci si potrà comportare come un insetto in tutto e per tutto, volando e atterrando in qualsiasi punto dello scenario. - Multiplayer parecchio profondo e dettagliato con ogni insetto dotato di funzioni specifiche in cui si potrà giocare anche in Team Deathmatch - Attacchi speciali incredibili Il gioco è provvisto anche non solo di una giocabilità grandiosa ma anche di una ottima grafica e della possibilità di passare dalla terza alla prima persona in men che non si dica.

Da provare!

Voto:8.5

