10 agosto 2015

Street Arena è un divertente shooter che vi riporterà alle atmosfere tanto sognate dei primi GTA, con meccaniche tanto immediate quanto semplici e divertenti.

I nostalgici sono quindi avvisati questo è proprio il titolo che stanno cercando per fare un tuffo nel passato.

Fin dalle prime battute il titolo colpisce per la cura del dettaglio grafico e per i colori brillanti e il gameplay molto simile al grande classico del passato mai dimenticato da tutti i puristi.

Le animazioni sono molto divertenti e tutte in classico stile da sprite in due dimensioni. Il gioco è dotato anche di notevoli dosi di spirito e humour e infatti ogni qualvolta troverete una nuova arma una voce ve lo farà notare in maniera parecchio divertente.

Il gioco punta tutto sull’esperienza assieme ad altri giocatori e infatti appena entrerete in gioco avrete modo di confrontarvi con giocatori provenienti da tutto il mondo.

Il gameplay è parecchio frenetico e i server sembrano rispondere bene alle sollecitazioni anche nei momenti più forsennati all’interno dell’azione.

Un buon titolo certamente sottovalutato che va testato soprattutto dagli amanti del genere.

Non ve ne pentirete!

Votazione finale: 8.5

