13 agosto 2015

Wave of Darkness ti porta in un gigantesco e oscuro universo fantasy che può essere esplorato in maniera totalmente libera e nella maniera che più si preferisce.

Wave of Darkness ti porta in un gigantesco e oscuro universo fantasy che può essere esplorato in maniera totalmente libera e nella maniera che più si preferisce.

Potremo quindi decidere in maniera autonoma se visitare il nord o l’est, decidendo se uccidere mostri o portare a termine alcune quest. Potremo quindi visitare con la massima libertà le regioni di Klesabia, Macabon e Ealonia e fare quindi quello che più ci aggrada.

Il gioco non è un semplice action rpg ed è piuttosto indirizzato a tutti gli amanti dei giochi di ruolo vecchia scuola che vi terrà impegnati in ogni passo delle vostre quest. Dovremo infatti liberare il mondo di Narr che è stato corrotto dalla magia oscura e potremo intraprendere qualsiasi strada che più ci aggrada per poterlo fare.

Il gioco offre più di settanta ore di gameplay per quanto riguarda gli eventi della trama principale ma nessuno ci impedisce di girovagare per questi spazi desolati e incontrare tantissimi personaggi non giocanti che ci affideranno parecchie missioni secondarie.

Potremo in ogni momento compiere dei veri e propri esperimenti per combinare elementi di varie classi tra loro, quindi nel caso in cui ci accorgeremo che quella classe non fa per noi non dovremo rifare il personaggio tutto da capo ma semplicemente togliere alcuni elementi per inserirne altri.

Un gioco di ruolo che vi offre la massima libertà su tutto e che quindi i nostalgici apprezzeranno molto.

Voto finale: 8

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus